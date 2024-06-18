Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 12%

В Московской области проводится работа по раннему выявлению и лечению туберкулеза. Благодаря этому наблюдается снижение заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе проводится комплексная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достичь таких результатов нам позволила активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия», — рассказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в Подмосковье работают 6 отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.