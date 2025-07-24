В Московской области наблюдается снижение общей заболеваемости алкогольной зависимостью. Так, если в июне прошлого года данный показатель составлял 723,1 на 100 тыс. населения, то в июне этого года — 673,3 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наркологической службой Московской области ведется комплексная работа, направленная на снижение уровня заболеваемости алкоголизмом. Мы работаем как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением. Так, на производствах специалисты областного наркодиспансера проводят лекции и беседы, встречи и круглые столы с профильными специалистами. В результате общая заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 6,9%», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

В Московской области развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.

Если вы понимаете, что не можете справиться с зависимостью самостоятельно — обратитесь за помощью к специалистам. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

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