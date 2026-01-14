Забелин: коллектив центра имени Рогачева помогает Подмосковью и всей России

Зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин поздравил сотрудников НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева с 35-м юбилеем и отметил долголетнее и продуктивное сотрудничество.

«Уверен, что впереди у центра новые научные открытия, проекты, достижения, которые будут служить главной цели — сохранению жизни и здоровья наших детей. От всей Московской области, от нашей медицинской общественности желаю коллективу центра имени Рогачева дальнейшего развития, профессиональных успехов и самое главное — как можно больше хороших историй выздоровления и детских улыбок», — сказал Забелин.

Он отметил колоссальный вклад руководства центра в то, что его врачи и медперсонал ежедневно проявляют внимание и заботу к маленьким пациентам и их родителям.

«Для нас центр имени Рогачева — это федеральный флагман, где сосредоточенны передовые научные технологии. Здесь формируются не только стандарты оказания медицинской помощи для сложных заболеваний у наших детей, это тот коллектив, который всегда приходит на помощь. Вне зависимости от тяжести состояния пациента коллеги на протяжении многих лет всегда помогают не только Московской области, но и всей Российской Федерации», — добавил Забелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством (в педиатрии — ред.), очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности», — сказал Воробьев.

