За год в лабораторию Домодедовской больницы трудоустроены 5 специалистов по программе «Приведи друга»

За 2024 год в Централизованную клинико-диагностическую лабораторию Домодедовской больницы трудоустроены 5 молодых фельдшеров-лаборантов. Фельдшер-лаборант проводит химические макро- и микроскопические исследования на современном медицинском оборудовании различного биологического материала, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В среднем ежедневно в клинико-диагностической лаборатории проводится расшифровка до 150 видов клинических анализов, поступающих в медицинские учреждения Домодедовской больницы. Внимательность, усидчивость, ответственность — без таких профессиональных качеств в этой профессии не обойтись.

Всего в текущем году в Домодедовскую больницу трудоустроены 18 новых сотрудников по программе «Приведи друга». При этом сотрудник, который приводит нового специалиста в штат, получает вознаграждение в виде премии, которая выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы.

Программа «Приведи друга» инициирована в начале 2022 года Министерством здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», – подчеркнул Воробьев.