Вздутие и изжога: как пироги с фруктами и яблоками могут навредить организму

Избыточный сахар, жиры и кислые ягоды в выпечке могут спровоцировать скачки глюкозы, раздражение желудка и изжогу, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Строго запрещенных сочетаний овощей, ягод и фруктов для здорового человека не существует. Вопрос их комбинации в выпечке скорее заключается в индивидуальной переносимости, количестве потребляемых продуктов и способе приготовления», — сказала Кашух.

Она добавила, что некоторые комбинации могут вызывать дискомфорт или быть нежелательными при определенных состояниях.

«Например, сочетание большого количества свежих косточковых фруктов (сливы, абрикосов, вишни), обладающих послабляющим эффектом, с грубой клетчаткой, например, в цельнозерновом тесте может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота у людей с чувствительным пищеварением. Осторожность и сдержанность следует проявлять с выпечкой, в которой много сахара и жира: это типично для многих десертных пирогов», — предупредила врач.

Кашух отметила, что классическая шарлотка с обильным добавлением сахара и сливочного масла или маргарина может способствовать резким скачкам уровня глюкозы в крови.

«Для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или язвенной болезнью в анамнезе нежелательны пироги с большим количеством кислых ягод — клюквы, красной смородины, а также кислых яблок. Есть съесть их слишком много, особенно в теплом виде, это может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, привести к изжоге и боли в животе», — рассказала специалист.

