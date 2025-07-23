Вывихи, переломы, хронические боли: чем опасны самостоятельные занятия спортом

Занятия без профессионального контроля могут закончиться растяжениями, вывихами, переломами и нарушением осанки, сообщил РИАМО врач физической и реабилитационной медицины Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения Владимир Рябов.

«В моей практике нередко сталкиваюсь с москвичами с травмами, хроническими болями, нарушениями осанки, которые возникли из-за неправильных нагрузок. Одним из основных рисков неправильных тренировок является получение травм. Это могут быть как растяжения мышц или вывихи, так и переломы или повреждения суставов», — сказал Рябов.

Он добавил, что такие травмы могут потребовать длительного восстановления.

«Многие думают, что могут освоить технику упражнений по видео или статьям, но даже небольшие ошибки в биомеханике движений со временем приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. К этому также можно отнести низкую эффективность таких занятий», — пояснил врач.

По его словам, без правильной тренировки мышцы развиваются неравномерно, а прогресс замедляется. Результатом может стать потеря интереса к упражнениям и ухудшение физической формы.