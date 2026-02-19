Вытрезвители возвращают? В Подмосковье приняли закон о помощи пьяным

В Мособлдуме в целом приняли закон, который позволяет организовать в регионе систему помощи людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает корреспондент РИАМО.

«Закон создает правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не нуждающимся в госпитализации. Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Перечень конкретных медорганизаций и порядок оказания помощи утвердят отдельным постановлением правительства региона.

«Мы часто говорим о здоровом образе жизни, о поддержке семей. И это, безусловно, наш приоритет. Но мы также должны решать те проблемы, которые, к сожалению, пока еще существуют в обществе. По информации, предоставленной многопрофильными больницами Московской области, за 2024 год 10 339 человек поступили в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения, но не были госпитализированы в связи с отсутствием медицинских показаний для госпитализации. Для организации помощи таким людям нужен комплексный подход», — отметил Голубев.

С 1 сентября 2025 г в регионе вступили в силу меры по запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, с 1 сентября в общепите в многоквартирных домах с 23:00 часов ночи до 08:00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.

«Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чем они неоднократно говорили депутатам фракции „Единая Россия“ в ходе приемов. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

