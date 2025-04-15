Выгорание и зависимость: к чему может привести чрезмерный альтруизм

Чрезмерный альтруизм способен довести человека до истощения, на это может быть несколько причин, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

«Постоянное желание помогать может привести к эмоциональному истощению и потере интереса. Это часто наблюдается у людей, работающих в сферах, где требуется постоянная помощь (врачей, социальных работников)», — отметил доктор.

По его словам, также к истощению может привести недостаток заботы о себе. Когда люди сосредоточены на помощи другим, то могут забывать о собственных потребностях и границах, что приводит к их игнорированию и ухудшению психического здоровья.

«Кодепенденция — в некоторых случаях чрезмерная помощь может вести к зависимости, когда один человек начинает полагаться на другого для своего эмоционального состояния», — добавил Хамидуллин.

Он подчеркнул, что альтруизм может оказывать как положительное, так и негативное влияние на психическое здоровье. Важно устанавливать границы.

«Помощь пациентам, обращающимся с такими проблемами, включает: работу над самооценкой и границами — обучение тому, как важны собственные потребности и как устанавливать здоровые границы, разъяснение принципов здорового альтруизма — помощь другим важна, но не должна происходить в ущерб самому себе», — сказал врач.

Как уточнил специалист, также для пациентов важно поощрение самопомощи — им нужно понять значение заботы о себе и как это может сбалансировать их альтруистические действия.