Выездную донорскую акцию Центра крови Подмосковья посетило 30 человек

Накануне Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в гипермаркете «Глобус». Каждый донор прошел необходимые медицинские проверки, чтобы убедиться в своей пригодности для сдачи крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для участников организовали чай, удобные кресла и внимательный персонал, готовый помочь в случае необходимости. Традиционный День донора посетили более 30 человек. Участники акции собрались в этот день под одной общей целью — помочь спасти чью-то жизнь.

«Количество крови, которое было собрано за время акции, значительно превысило ожидания. Более 12 литров крови будут использованы для лечения тех, кто нуждается в помощи», — рассказал врач-трансфузиолог Никита Митькин.

Врачи поблагодарили каждого, кто принял участие в акции, кто понял важность и значимость сдачи крови.

«Ваш щедрый вклад станет подспорьем для спасения чьей-то жизни и будет служить примером для других людей», — отметили в медучреждении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.