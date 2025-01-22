Выездной прием граждан по вопросам здравоохранения прошел в Подмосковье

Встреча прошла на площадке балашихинской общественной приемной «Единой России». На прием жители региона приходили не только лично, но и рассказывали о своих проблемах по видеосвязи.

«Среди вопросов звучали важные темы: расширение перечня должностей медицинских работников, которые получают ежемесячную денежную выплату за наем жилого помещения, получения квалифицированной медицинской помощи при онкозаболевании, оформление группы инвалидности, получение льготных лекарств, помощь в получении квоты на операцию и запись к узким специалистам. Конечно, жителей волнует и состояние материально-технического оснащения учреждений здравоохранения. Например, жители Щёлкова и Балашихи указали на необходимость приобретения аппаратов МРТ для городских больниц. Также обратили внимание на состояние ремонта в поликлиниках Ступино, Орехово-Зуева и больницы в Коломне», — рассказала Алла Полякова.

Обращения жителей Балашихи в основном касались строительства новых поликлиник, а также многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. В 2023 году Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев презентовал проект Президенту и получил поддержку Владимира Владимировича Путина. В марте 2024 года мы вместе с зампредом Правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой и Андреем Юрьевичем Воробьевым был заложен первый камень в основание будущего здания больницы.

«Больница в Ольгино будет одним из самых больших в Подмосковье учреждений здравоохранения. 1123 койки, 26 профилей: здесь расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр. Планируем закончить строительство и оснащение больницы в 2027 году», — отметил Сергей Юров

Диалог получился конструктивным. Все обратившиеся получили подробные консультации по своим вопросам. Те обращения, которые требуют дополнительной информации, будут оперативно проработаны в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.