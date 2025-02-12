Выездная донорская акция состоится в Талдоме 17 февраля

Площадкой проведения станет молодежный центр «Выбор» по адресу: Талдом, ул. Шишунова, д. 5. Акция пройдет с 9:30 до 12:00. С 13 февраля для жителей Талдомского округа откроется предварительная запись для участия в донорской акции. Записаться можно будет в интервале с 9: 00 до 20:00 по тел. 8 (496-21) 7-04-00, доб. 0787. Перед процедурой каждый проходит медицинское обследование на предмет выявления противопоказаний. При их отсутствии допускается к донации. После процедуры донор получает компенсацию на питание в размере 1052 руб. и дополнительный выходной. Собираясь на акцию, с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

«Мы приглашаем жителей Талдомского округа на донорскую акцию. Ваше решение стать донором крови и оказать поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации, поможет спасти жизнь и вернуть здоровье другому человеку. Присоединяйтесь к нашей акции и станьте частью большого донорского движения Подмосковья», — сказал главный врач Игорь Давронов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.