Выездная донорская акция пройдет 9 апреля в Коломне

сегодня в 18:48

Выездная донорская акция пройдет в Коломне 9 апреля. Организатором мероприятия выступил Московский областной центр крови. Участие в акции возможно только по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для удобства участников создан специальный телеграм-канал — Donormo. Коломна, где можно найти информацию о предстоящих акциях, обменяться мнениями и отзывами, а также обсудить вопросы, касающиеся донорства крови и ее компонентов.

Донорская кровь является жизненно необходимым ресурсом для пациентов, потерявших большое количество крови во время хирургических вмешательств, аварий, а также для лечения различных заболеваний, включая онкологические. Поддержание достаточного запаса крови невозможно без регулярных донаций.

Чтобы стать донором, нужно соответствовать следующим требованиям:

Быть совершеннолетним.

Не иметь медицинских противопоказаний к сдаче крови.

Взять с собой паспорт, СНИЛС и, при необходимости, временную регистрацию.

Акция состоится по адресу: улица Октябрьской революции, дом 324 (ДК «Тепловозостроитель»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.