Второй этап диспансеризации пройдет в Зарайске

Жители Зарайска имеют возможность пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, а также углубленную диспансеризацию для тех, кто недавно перенес коронавирус, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В пресс-службе регионального Минздрава, медосмотры направлены на раннее выявление заболеваний и факторов риска, которые могут их спровоцировать.

Врачи Зарайской больницы поделились подробностями этапов осмотров. На первом этапе у пациентов определяют уровень насыщения крови кислородом в состоянии покоя, проводят тест 6-минутной ходьбы, спирометрию и рентгенографию органов грудной клетки. Также предлагается сдать клинический и биохимический анализы крови, определить концентрацию Д-димера в крови и, по показаниям, посетить врача-терапевта.

Второй этап диспансеризации включает в себя допплеровское сканирование вен ног, компьютерную томографию органов грудной клетки и, по показаниям, эхокардиографию.

Для записи на прием можно обратиться к терапевту в Зарайскую поликлинику, расположенную по адресу: улица Октябрьская, дом 21. Записаться на прием к специалисту можно через кол-центр по номеру 122, региональный портал Госуслуг или чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.