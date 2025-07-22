Ребенок будет ясно выражать мысли: почему чтение вслух полезно для детей

Регулярное чтение вслух развивает интонацию, тембр и паузы в речи, сообщила РИАМО учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения Олеся Тихонова.

«Помимо тренировки мышц, дыхания и развития коммуникации, чтение вслух помогает ставить интонацию и экспрессию. Чтобы сделать речь более живой и убедительной, логопеды и педагоги учат, как использовать паузы, изменять громкость и тембр голоса», — сказала Тихонова.

По словам специалиста, регулярная практика чтения вслух помогает преодолеть проблемы с артикуляцией, такие как шепелявость, картавость, заикание.

«Ребенок надевает наушники, в которых звучит музыка, а специалисты центра просят его произносить текст вслух. Происходит разрыв привычной связи между речью и её восприятием: ребенок себя не слышит и, благодаря такому способу, концентрируется на содержании книги, отвлекаясь от страха говорить публично», — разъяснила дефектолог.