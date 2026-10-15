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«Вечерний Санкт-Петербург» принимает поздравления со 109-летием

Общество

Представители избирательной комиссии, журналистского сообщества, Банка России и Петростата поздравили газету «Вечерний Санкт-Петербург» со 109-летием.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии М. С. Мейксин отметил внимание издания к общественной жизни и его роль в информировании петербуржцев о выборах.

Президент Санкт-Петербургской Лиги журналистов, директор государственной телерадиокомпании «Санкт-Петербург» В. Ю. Волков напомнил, что газета за свою историю меняла имя и формат. Он назвал возобновление печатной версии свидетельством востребованности издания и отметил, что сегодня оно входит в число самых тиражных еженедельников города.

Начальник Северо-Западного главного управления Банка России П. В. Шаптала подчеркнул ценность экономической повестки на страницах газеты.

«Благодарю за сотрудничество и желаю вам профессиональных успехов, здоровья и вдохновения!» — сказал он.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области А. М. Кукушкин отметил умение журналистов передавать жизнь мегаполиса и сохранять его ритм для будущих поколений.

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