Александр Бельский поздравил «Вечерний Санкт-Петербург» со 109-летием

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил редакцию, ветеранов журналистики и читателей со 109-й годовщиной выхода первого номера газеты «Вечерний Санкт-Петербург» .

Бельский отметил, что издание прошло вместе с городом через испытания и свершения минувшего столетия. Газета не раз меняла название, но для нескольких поколений петербуржцев оставалась важным источником информации о жизни города.

По словам председателя городского парламента, редакция сохраняет традиции ленинградско-петербургской журналистики и принципы честности, объективности и близости к читателю. Она освещает работу органов власти, вопросы социальной защиты, образования, безопасности, культуры и спорта.

«Именно эта приверженность традициям позволяет газете на протяжении десятилетий пользоваться доверием и любовью горожан», — подчеркнул Бельский.

Он пожелал коллективу творческого вдохновения, новых ярких проектов и неизменного интереса читателей, а читателям — здоровья, оптимизма и хорошего настроения.

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