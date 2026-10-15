Александр Бельский поздравил «Вечерний Санкт-Петербург» со 109-летием
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил редакцию, ветеранов журналистики и читателей со 109-й годовщиной выхода первого номера газеты «Вечерний Санкт-Петербург».
Бельский отметил, что издание прошло вместе с городом через испытания и свершения минувшего столетия. Газета не раз меняла название, но для нескольких поколений петербуржцев оставалась важным источником информации о жизни города.
По словам председателя городского парламента, редакция сохраняет традиции ленинградско-петербургской журналистики и принципы честности, объективности и близости к читателю. Она освещает работу органов власти, вопросы социальной защиты, образования, безопасности, культуры и спорта.
«Именно эта приверженность традициям позволяет газете на протяжении десятилетий пользоваться доверием и любовью горожан», — подчеркнул Бельский.
Он пожелал коллективу творческого вдохновения, новых ярких проектов и неизменного интереса читателей, а читателям — здоровья, оптимизма и хорошего настроения.
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