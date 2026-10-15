Эксперты объяснили, как взрослым понимать сленг подростков

Взрослым не обязательно заучивать модные слова для общения с детьми: важнее понимать их контекст и не высмеивать незнакомую лексику, сообщает «ФедералПресс» .

Соцсети, короткие видео и игры ускоряют обновление молодежного словаря. По наблюдениям доцента Финансового университета Юлии Бузыковой, популярные весной выражения к осени могут устареть. Психолог Артем Ступак считает сленг инструментом самоидентификации: общие шутки помогают подросткам чувствовать принадлежность к группе.

Часть слов описывает цифровую среду: «брейнрот» — бессмысленный, но затягивающий контент, «нейрослоп» — низкокачественные материалы, созданные искусственным интеллектом. Другие передают эмоции: «краш» означает человека, вызывающего симпатию, а «тильт» — сильное раздражение, мешающее здраво мыслить.

«Взрослым не нужно учиться понимать молодежный сленг!» — заявила филолог Лариса Алешина.

Она пояснила: родителям важнее разобраться в контексте, чем копировать речь детей. Ступак советует искренне спрашивать о значении незнакомых выражений. Филолог Ольга Гинзбург подчеркивает необходимость учить подростков переключаться между неформальным и официальным стилями. Сам по себе сленг, по оценке экспертов, не свидетельствует о деградации языка или низком интеллекте.

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