Минсельхоз Подмосковья поблагодарил хозяйство «Еремино поле» за помощь

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин вручил главе хозяйства «Еремино поле» Татьяне Еремкиной благодарственное письмо за помощь в организации стенда региона на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйство «Еремино поле» представило в дегустационной зоне стенда Московской области колбасную продукцию и мясные деликатесы собственного производства. Посетители могли познакомиться с ассортиментом и оценить качество продукции. Всего в дегустации участвовали 25 региональных производителей.

«Для нас было важно показать на выставке Подмосковье как регион, в котором развиваются современные агротехнологии — от селекции и научных разработок до цифровых решений на предприятиях. При этом неотъемлемая часть нашей экспозиции — продукция местных производителей», — отметил Виталий Мосин.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Еремино поле» работает в городском округе Щелково с 2011 года и специализируется на колбасных изделиях и мясных деликатесах. Это семейный бизнес: Татьяне Петровне помогают дочь и сын. Предприятие также выпускает мясные консервы, пельмени и полуфабрикаты. По итогам 2025 года объем производства составил 720 тонн.

В марте 2025 года в городском округе Мытищи открылся завод «Фермерские колбасы Подмосковья». Инвестиции в проект превысили 900 млн рублей, создано более 50 рабочих мест. На территории предприятия также работают кафе, пекарня и социальный магазин с продукцией завода.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.