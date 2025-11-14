Жаркие летние месяцы, золотая осень, снежный январь, весеннее пробуждение природы — у каждого из нас есть своё любимое время года. Однако трудно найти человека, которому были бы по душе ноябрьский холод и слякоть, пронизывающие ветры и унылые моросящие дожди. А вот для вирусов гриппа такая погода — просто благодать: температура около нуля идеальна для их быстрого распространения.

Нельзя забывать и о том, что в холодный сезон мы проводим гораздо больше времени в закрытых помещениях, где концентрация вирусов может возрастать в десятки раз. Именно поэтому эпидемический сезон чаще всего начинается в самом конце осени. И нынешний год не стал исключением: по словам заместителя директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, начало эпидемии следует ожидать в конце ноября, а пик эпидемиологического сезона — в начале нового года.

Наиболее эффективной защитой от гриппа остаётся вакцинация. Как утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова, «заболеваемость гриппом среди привитых почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал». При этом даже у тех, кто не смог избежать заражения, болезнь протекает значительно легче и с минимальным риском осложнений. Однако стоит поторопиться: после вакцинации для формирования иммунитета требуется в среднем 2–3 недели, важно успеть до пика заболеваемости.

Для профилактики и лечения вирусных заболеваний можно использовать специальные противовирусные средства. Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Андрей Продеус рекомендует обратить внимание на препараты широкого спектра действия, способные эффективно бороться не только с вирусами гриппа A и B, но и с риновирусами, аденовирусами, ротавирусами и другими распространёнными инфекциями.

К этой группе относится, в частности, умифеновир, более известный под торговой маркой Арбидол. Его эффективность подтверждена многочисленными исследованиями как в России, так и за рубежом.

Так, в январе 2025 года в журнале JAMA Internal Medicine (издатель — Американская медицинская ассоциация) был опубликован метаанализ данных 73 клинических исследований, посвящённых противовирусным препаратам, включённым в рекомендации ВОЗ по лечению гриппа. Учёные отметили превосходство этого препарата по ключевым показателям — сокращению продолжительности болезни (более чем на сутки) и высокому профилю безопасности.

В августе 2025 года вышли обновлённые Клинические рекомендации Минздрава России по лечению гриппа с включением этого препарата в список первой линии терапии.

По словам Андрея Продеуса, критически важно принимать препараты прямого противовирусного действия непрерывно на всём протяжении острого периода, а не только в первые несколько суток, как нередко делают пациенты. В среднем вирусная активность держится 5–6 дней; если прекратить терапию раньше времени, вирус может вновь активно размножаться и повышать риск осложнений. Поэтому курс следует доводить до конца по назначенной схеме, даже при раннем субъективном улучшении.

Профессор Андрей Продеус напоминает о простых, но часто игнорируемых правилах профилактики ОРВИ и гриппа, которые помогают снизить риск заражения: