Встреча жителей с руководителями здравоохранений прошла в Ленинском округе

Ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями Ленинского городского округа состоялась в историко-культурном центре города Видное. Такое мероприятие проводится с декабря 2021 года совместно с представителями администрации, на котором решаются многие вопросы граждан округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Такие встречи мы проводим на постоянной основе, они проходят очень плодотворно. Они создаются для того, чтобы ознакомить жителей округа с работой медицинских учреждений, рассказать о возможностях и постараться решить все вопросы, которые у них возникают в ходе наших встреч. Население нашего муниципалитета уже привыкло к такому формату», — сказала заместитель главного врача по детству ГБУЗ МО «Видновская клиническая больница» Валентина Барило.

Она также добавила, что такие встречи, в основном, посещают активные «долголеты». Все вопросы молодого поколения детей и подростков, больше всего, решаются на приемах, которые организуются в детской поликлинике Ленинского городского округа по определенным дням.

«Я стараюсь не пропускать такие встречи, потому что ветеранов в нашем округе много. Какие-то вопросы у нас получается решить в процессе работы, какие-то на таких встречах. Также, очень сильно нам помогают мобильные бригады», — добавил первый заместитель председателя совета ветеранов Ленинского городского округа Николай Бочков.

В ходе встречи было решено на постоянной основе проводить опрос населения и выявлять мнение жителей по доступности медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования. А также, проводить анализ причин неудовлетворенности жителей в сфере здравоохранения для дальнейшего взаимодействия и контроля положением дел с целью улучшения работы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.