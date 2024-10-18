Вспышка микоплазменной пневмонии в РФ: явление не новое, но запускать нельзя

Онищенко: всплеск пневмонии связан с тем, что россияне не думают о здоровье

Микоплазменная пневмония — это не новое явление. При этом за последние 20 лет оно чаще стало «проявляться», сообщил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Сезонность в этом тоже присутствует, как в любой респираторной инфекции. Это связано с дискомфортом, который возникает, когда мы из теплого времени переходим в более холодное, тем более в этом году, когда этот процесс идет, я бы так сказал, не эволюционно, а рывками — было жарко и вдруг резко похолодало», — объяснил Онищенко RTVI.

Он считает, что в обществе проблему усилило и то, что к широкому диапазону инфекций в сезон добавился еще и коронавирус. Он напомнил, что в 2024 году у Covid-19 было два пика — в мае и августе.

Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что микоплазма хорошо известна, ее изучают несколько десятков лет. Она поражает не только легкие, но еще сердце, другие органы.

«Чем она интересна — тем, что это, можно сказать, пограничная инфекция между бактериальной и вирусной. По сути она бактериальная и лечится антибиотиками. Главное — не запускать ее, поскольку она может постепенно начинаться и постепенно-постепенно разгорается», — предупредил медик.

По мнению Онищенко, в это время года важно следить за здоровьем, одеваться по сезону, нормально питаться и отдыхать. Еще не стоит забывать о витаминах, высыпаться и обращаться к врачу. Он также призвал заботиться о пожилых родственниках.

Как уточнил Малышев, возбудитель микоплазменной пневмонии передается от человека человеку воздушно-капельным путем. При этом заболевания выявляют в течение всего года, в основном в осенью и зимой.

Ранее «Известия» писали со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, что в ряде российских регионов выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Минимум в 16 субъектах РФ болеют как взрослые, так и дети. В большинстве случаев возбудителем является микоплазма.