Все уйдут в онлайн: врач рассказал о перспективах цифровизации человечества

Доктор Александр Мясников заявил, что глобальная цифровизация в скором времени кардинально изменит человечество: смерть перестанет быть неизбежной, а тело сможет стать сменяемым, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я уверен, что все уйдут в онлайн. Будут немногочисленные „партизаны“, как я, которые уйдут в леса вести первобытную жизнь, но человечество будет, как в „Матрице“. И, конечно же, внешне люди будут другими. Умные ИИ-машины будут обеспечивать людям цикл жизнедеятельности», — сказал доктор.

Он напомнил, что размножение уже сейчас становится все более искусственным. Очень скоро сознание человека как таковое перестанет существовать, а для нового онлайн-существования нужен будет логин и пароль: они смогут заменить и тело, и душу.

При этом вселенский искусственный разум будет уверен, что именно он привел человека к настоящей гармонии и счастью, подчеркнул специалист.