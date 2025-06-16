ВСД, остеохондроз, ДЭП: врач назвал болезни, которых не существует

Нижегородский врач-невролог Максим Антипин на лекции в рамках проекта «Научный Нижний: доказательная медицина» в Парке науки ННГУ рассказал, чем на самом деле является ВСД (вегетососудистая дистония) и какие существуют мифы о заболеваниях нервной системы, сообщает pravda-nn.ru .

Как заявил эксперт, диагноз ВСД появился еще в советское время и ставится до сих пор всем подряд. В основном к такому заключение врачи приходят, когда не могут определить настоящих причин недомогания пациента. Самого заболевания, по мнению Антипина, не существует. В основном, под его маской скрываются другие недуги, например, тревожные расстройства, депрессия, мигрень, ишемическая болезнь сердца, гипертония, астма, синдром раздраженного кишечника, фибромиалгия. Для установления точного диагноза необходимо долгое наблюдение у невролога или психиатра.

Также специалист отметил и другое заболевание-миф — остеохондроз. Официально такой диагноз существует и подразумевает изменения в межпозвоночных дисках и прилегающих костных структурах.

«Почему же остеохондроз называют заблуждением? Потому что такие изменения в позвоночнике не вызывают никаких симптомов и боли. Это нормальное явление, это процесс естественного старения позвоночника: он начинается примерно с подросткового возраста и идет всю жизнь, постепенно нарастая к старшему возрасту», — добавил врач.

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) тоже является диагнозом-мифом. В процессе у человека нарушается кровообращение сосудов головного мозга, а заболевание обычно находят у пациентов старше 50 лет. Данные процессы также имею место быть, только являются они не самостоятельным заболеванием, а следствием какой-либо болезни.