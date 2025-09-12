Яркая упаковка сладостей действует на детей как приманка, а расположение продукции в прикассовых зонах подталкивает и взрослых к импульсивным покупкам, сообщила РИАМО диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин сообщил «Абзацу», что в России нужно ограничить продажу сладостей в ярких упаковках. Кроме того, нельзя ставить их на самые видные места в магазинах.

«Если мы посмотрим инициативы за рубежом по борьбе с детским ожирением и сахарным диабетом, то убедимся, что они дают определенные плоды. Например, в Латинской Америке начали работать над сокращением количества сахара в газированных напитках, над возможностью доступности покупки этих продуктов, их разнообразием в школьных столовых и так далее. Это все играет роль», — сказала Дианова.

Она добавила, что проводилось исследование, насколько сильно яркая упаковка влияет на детский мозг и провоцирует на то, чтобы уговаривать родителей купить этот продукт. Карманные деньги также тратились на сладости.

«Это действительно проблема. Так устроены продажи, что самый штучный мелкий товар — сладкий, зачастую абсолютно вредный — стоит как раз у касс. Люди, пока стоят в ожидании, начинают класть всякую дрянь на ленту или в корзину, потому что так работает визуальное восприятия. Посещают мысли: „Ой, я давно не ел этот батончик“. Это касается Snickers, Mars и так далее. Вы не планировали этого покупать, но вредные продукты уже в корзине», — отметила врач.

Дианова подчеркнула, что такие продукты необходимо убрать из прикассовых зон.

