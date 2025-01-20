Вредные привычки и ожирение: врач рассказал о причинах снижения либидо у мужчин

Известный телеведущий, заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что эректильная дисфункция у мужчин после 40 указывает на первые проблемы со здоровьем и может быть следствием ожирения, вредных привычек и даже хронических заболеваний, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сегодня даже нормы спермограммы изменились. Если раньше нормой считалось 70% живой спермы, то сейчас — 40%. А чаще мы видим и 20%. Почему? Всё из-за образа жизни», — отметил доктор.

По его словам, еще одна причина таких проблем — в препаратах, которые принимают мужчины для увеличения мышечной массы и для лечения депрессии, а также лекарства от гипертонии и мочегонные.

В организме все взаимосвязано и, например, одышка, когда поднимаешься по лестнице или простое отсутствие физической активности также влекут дисфункцию, отметил доктор.