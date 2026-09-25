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Врачи завершат акцию «Проверь здоровье в парке» в Подмосковье 26 сентября

Жители семи округов Подмосковья 26 сентября смогут бесплатно пройти профилактический осмотр в парках. Акция «Проверь здоровье в парке» станет заключительной в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей 26 сентября будут работать в Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове. Жители смогут пройти обследование и получить рекомендации специалистов.

«Акция «Проверь здоровье в парке» позволяет жителям пройти основные профилактические обследования рядом с домом, не тратя время на поездку в поликлинику. Это заключительная акция в этом году, поэтому приглашаем жителей воспользоваться возможностью проверить свое здоровье и получить рекомендации специалистов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Врачи измерят артериальное давление и другие показатели, проведут профилактические обследования и консультации. При необходимости пациента направят на углубленную диагностику в поликлинику.

Для прохождения профосмотра нужны паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.