Врачи впервые в России пришили четырехлетнему мальчику лицо, откушенное собакой

Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. По словам местных жителей, 4-летний мальчик забросил мяч в собачью будку и полез его доставать. В этот момент собака вцепилась в лицо ребенку и оторвала нос, часть губ и щеки.

Пострадавший был экстренно доставлен в детскую краевую больницу в Краснодаре. На протяжении 12 часов мальчика оперировал хирург Алексей Дикарев и его команда.

На сегодняшний день ребенок продолжает оставаться в медучреждении. Операция прошла 3 недели назад, лицо мальчика заживает.

Уникальную операцию широко обсуждают в медицинском сообществе не только России, но и всего мира.

Ранее собака спасла жизнь шестилетнему мальчику, который провел ночь в лесу в Приморье. Ребенка госпитализировали с переохлаждением.