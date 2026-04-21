Врачи впервые назначили отечественный гормон роста пациенту с синдромом Моркио

Мальчик из Нижнего Новгорода вырос на 7,5 см за два года благодаря гормону роста

Врачи Российского научного центра хирургии имени Б. В. Петровского и Сеченовского университета впервые в России применили отечественный гормон роста у пациента с синдромом Моркио. За два года ребенок вырос на 7,5 сантиметра, сообщает pravda-nn.ru .

Пациентом стал мальчик из Нижнего Новгорода с редким орфанным заболеванием — синдромом Моркио (мукополисахаридоз IVА). При таком диагнозе дети, как правило, перестают расти в возрасте 6–7 лет.

Специалисты Российского научного центра хирургии имени Б. В. Петровского и Центра материнства и детства Сеченовского университета назначили ребенку курс отечественного гормона роста — соматропина. В российской практике препарат ранее не применяли у пациентов с этим заболеванием.

Перед началом терапии врачи предупредили родителей, что опыт использования соматропина при синдроме Моркио ограничен. Тем не менее лечение дало результат: если в начале наблюдения рост ребенка составлял 98,5 сантиметра, то сейчас — 106 сантиметров.

За два года мальчик прибавил 7,5 сантиметра. Он продолжает проходить обследование в клинике два раза в год.

