Врачи Воскресенской больницы выявили у пациента рак гортаноглотки

Пациент Воскресенской больницы достиг стойкой ремиссии после выявления рака гортаноглотки второй стадии и лечения в областном онкоцентре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина в течение года неоднократно обращался за медицинской помощью. Ему диагностировали гипертоническую болезнь, кисту почки и хронический простатит. Жалоб на состояние ЛОР-органов он не предъявлял.

В декабре у пациента выявили хронический ларингит. Назначенное лечение не помогло, а результаты КТ с контрастированием оказались неудовлетворительными. Мужчину госпитализировали в Воскресенскую больницу, где провели эндоскопическую фарингоскопию и биопсию. Гистологическое исследование подтвердило злокачественную опухоль.

Пациента оперативно направили в Московский областной онкологический клинический центр. В отделении опухолей головы и шеи № 8 ему провели фиброскопию, УЗИ лимфоузлов шеи, тонкоигольную аспирационную биопсию, УЗИ брюшной полости, эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов.

Междисциплинарный консилиум подтвердил злокачественное новообразование гортаноглотки второй стадии. Врачи назначили лучевую терапию. Своевременная диагностика и оперативное направление в онкоцентр позволили начать лечение на раннем этапе заболевания. После терапии удалось достичь стойкой ремиссии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.