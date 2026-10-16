Искололи все руки в поисках вены: россиянин скончался по ошибке медиков скорой

Медики линейной бригады скорой помощи испортили пациенту все вены, пока пытались вколоть ему препарат, а также допустили ошибку при реанимации. Вскоре мужчина скончался, сообщается в Telegram-канале «Под звуки сирены» .

43-летнему мужчине диагностировали острый коронарный синдром, но без ухудшения динамики. Сначала к нему прибыла линейная бригада скорой, а затем, согласно стандартам СМП, — бригада реанимации.

Пациент находился в стабильном состоянии. Но линейная бригада исколола мужчине все руки, пока искала вены. Прибывший реаниматолог принял решение, что ставить катетер необходимо в центральную подключичную вену.

Однако перед этим надо было обезболить место постановки, что и было сделано вторым работником совместно с линейной бригадой.

В момент манипуляций пациент резко побледнел, у него появилась брадикардия и нарушение ритма. Артериальное давление упало, брадикардия перешла на мелкую фибрилляцию с последующим переходом на асистолию. В итоге мужчина умер.

Авторы Telegram-канала утверждают, что медики, которые оказывали помощь мужчине, допустили ошибку. Предположительно, они перепутали препараты.

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