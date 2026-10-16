Двух человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы

Пожар произошел в жилом доме в Москве по адресу: улица Академика Варги, д. 40. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Прибывшие на место специалисты обнаружили загорание вещей и мебели в одной из квартир. Пожар был оперативно потушен.

В ходе работ пожарные спасли двух человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара на данный момент неизвестны.

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