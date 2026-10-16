От тюрьмы спасла собака: россиянин 10 лет просидел под домашним арестом в Индии

Россиянин провел десять лет под домашним арестом в Индии, ожидая перевода в колонию строгого режима. Спасла его собака, которую конфисковали и потеряли, сообщает Baza .

В 2016 году петербургского музыканта Данияра В. задержали на индо-непальской границе. Ему тогда было 19 лет. Во время досмотра в сумке россиянина нашли 1,9 кг чараса (разновидность гашиша). Парень утверждает, что пограничники вымогали у него взятку за переход границы, а он отказался. После этого в его сумке неожиданно появились наркотики. Далее последовали протокол, задержание, суд и приговор — 10 лет строгого режима.

Все эти годы россиянин находился под домашним арестом. Его защита оспаривала решения судов разных инстанций. В результате Данияр провел под арестом почти 10 лет. Но неожиданно Верховный суд Индии признал его вину недоказанной.

При задержании россиянина через границу вместе с ним была его собака — кокер-спаниель. Животное изъяли, объявив вещдоком, но не оформили это документально. Вскоре собака пропала, вероятно, ее выбросили на улицу, где она погибла.

Судья решил, что, если правоохранители не смогли должным образом позаботиться о собаке и оформить все по закону, то и доказать вину обвиняемого они не могут. Данияра отпустили в зале суда спустя 10 лет судебных разбирательств. Надежды найти своего питомца у него нет.

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