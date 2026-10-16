В Серпухове проведут музейное занятие с арт-терапевтом «Дом с историей»

Занятие «Дом с историей» пройдет 17 октября в 14:30 в Серпуховском историко-художественном музее. Участники познакомятся с прошлым купеческого особняка и выразят свои впечатления на арт-терапии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Занятие проведет психолог, арт-терапевт и член арт-терапевтической ассоциации России Марина Шишорина. Программа рассчитана на участников от шести лет.

Гостей ждет экскурсия по 130-летнему купеческому особняку. Им расскажут об истории дома, смене его владельцев и обитателей в разные эпохи. Марина Шишорина раскроет тайны жизни особняка и покажет взаимосвязь судеб людей и города.

Встреча продолжится в изостудии. Музейный арт-терапевт поможет участникам обратиться к своим переживаниям и выразить эмоции на бумаге через образы, форму и цвет.

Подробная информация размещена на сайте музея.

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