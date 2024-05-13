В преддверии Дня Великой Победы в Ленинском городском округе врачами Видновской клинической больницы проводится диспансеризация для участников ВОВ. Речь идет о ветеранах, вдовах войны, тружениках тыла, юных узниках, блокадниках и других категориях. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Символично, что наши медики начали адресную работу на дому в преддверии праздника 9 Мая. Сотрудники врачебной амбулатории „Володарского“ — медицинская сестра Жанна Шушанян и врач-терапевт Регина Строкова — сегодня, в ходе очередного выезда провели диспансеризацию для тружениц тыла. Диспансеризация участников ВОВ будет продолжена до конца мая.», — сказал заместитель главного врача ВКБ по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

После всесторонней диагностики визит медиков завершался поздравлениями участников войны с приближающимся праздником. Ветераны искренне благодарили представителей амбулатории за заботу и добрые пожелания.

В пресс-службе отметили, что в осмотре ветеранов заняты медики всех подразделений первичного звена Видновской клинической больницы. Выезды медиков по договоренности с возрастными пациентами будут продолжаться и в последующие дни.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.