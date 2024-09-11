Врачи Видновской больницы извлекли тараканов из ушей двух женщин

В Видновскую больницу обратилась 32-летняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. Насекомое заползло в слуховой проход во время сна. Попытки вытрясти его активными движениями головы не помогли, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов. Процедура прошла успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повредились. Промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.

В правое ухо второй, 63-летней пациентки, таракан заполз также во время сна. Она попыталась изгнать насекомое с помощью перекиси водорода, чем убила его. Спустя сутки, женщина обратилась к врачу.

«При осмотре выяснилось, что насекомое присохло к барабанной перепонке. Это осложнило извлечение. Не помогло даже многократное промывание уха теплым физраствором. Пришлось удалять таракана фрагментарно при помощи аспиратора. Процедура прошла без осложнений», — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Специалисты отмечают, что в их практике такие случаи нередки. Человек может ощущать ползание и шевеление в слуховом проходе, дискомфорт, боль, зуд. Самостоятельные попытки извлечения насекомого могут привести к травме перепонки и потере слуха. Поэтому необходимо обращаться за помощью к врачу-оториноларингологу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.