Врачи Видновского перинатального центра прооперировали 93-летнюю пациентку

сегодня в 13:40

Пациентка поступила в Видновский перинатальный центр с жалобами на дискомфорт во влагалище и частые мочеиспускания. Обследование выявило опущение передней и задней стенок влагалища.

«Подготовили пациентку к оперативному вмешательству и в плановом порядке под спинальной анестезией сделали пластику стенок влагалища с наложением шва по Холстеду, чтобы добиться максимального эффекта», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

В отделении применяют современные методы лечения и хирургические доступы, выполняют лапароскопии и лапаротомии, развивают эндоскопические технологии. Одно из важных направлений — помощь пациенткам с опущением и выпадением органов малого таза.

«Это серьезная проблема пациенток старшего возраста. Больше 15 лет назад начали использовать в работе сетчатые импланты, постепенно развивали направление и сейчас выполняем реконструкцию тазового дна. Операция опасная, но профессиональная команда анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов справляется с задачей», — отметил Николай Соваев.

Для профилактики возникновения различных образований акушеры-гинекологи рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры у участковых врачей с ультразвуковым исследованием.

Записаться на прием можно через портал госуслуг clck.ru/CWZoy, стойку инфомата, кол-центр Видновского перинатального центра по телефону +7 (495) 204-23-67 или лично в регистратуре женской консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.