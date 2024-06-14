Врачи ведущего института детства Московской области приедут в Ленинский округ

Подмосковный Ленинский городской округ 19 июня посетят специалисты из ведущего института детства региона «НИКИ детства». Бригада профильных врачей приедет в коррекционный детский сад в Видном, где свыше 30 малышей с ограниченными возможностями здоровья получат курс биорезонансной терапии. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Уникальность биорезонансной терапии состоит в том, что безмедикаментозно можно лечить инфекционные заболевания, восстанавливать функциональные нарушения органов и систем», — сказала главный внештатный специалист рефлексотерапии по детству Московской области Наталья Отдельнова.

С инициативой такого выездного обследования и бесплатного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья в Ленинском городском округе выступила основатель центра нейрокоррекции «Мир он для всех» Елена Турукина. На прошлой неделе заслуги Елены также отметил Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и вручил ей грамоту за вклад в развитие и помощь в реабилитации детей с аутизмом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.