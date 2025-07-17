Микробиологи назвали самую заселенную бактериями вещь путешественников

Микробиологи: на чемоданах из поездок бактерий в 58 раз больше, чем в унитазе

Эксперты в аэропорту Лондона изучили, где скапливаются микроорганизмы чаще всего на вещах путешественников. Оказалось, что колеса чемоданов — настоящий рай для бактерий. Там их в 58 раз больше, чем на сиденьях туалетов, сообщает «Царьград» со ссылкой на Naked Science.

Ученые собрали образцы с разных поверхностей: дна чемоданов (как мягких, так и жестких), колес багажа, ручек тележек, а также с кнопок смыва и сидений унитазов в туалетах.

По результатам исследования они составили своеобразный «рейтинг бактериального загрязнения». Второе место заняло дно чемоданов, где также обнаружилось множество микроорганизмов. На третьей позиции оказались ручки багажных тележек. А первое место досталось колесам чемоданов.

Микробиологи рекомендовали путешественникам не спешить ставить чемодан на кровать после поездки. Во время обследования на колесах чемоданов они нашли в том числе стафилококки, кишечную палочку и бактерии Serratia marcesens, которые могут вызвать понос, проблемы с мочеиспусканием и заражение крови. Поэтому после путешествий важно протирать нижнюю часть и колеса чемодана антисептиком.