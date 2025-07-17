В Подмосковье появились на свет детеныши редкой уссурийской харзы

На территории центра воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка, расположенного в Волоколамском муниципальном округе, произошло знаменательное событие — появились на свет два детеныша уссурийской харзы, редкого вида куницы. Родителями малышей стали 10-летний самец Мартин и шестилетняя самка Эльза, которые уже не впервые радуют специалистов своим потомством. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В настоящее время малыши достигли возраста почти трех месяцев, и недавно они начали выходить из домика. Однако делают это только в вечернее и ночное время, что связано с их естественными биоритмами.

Специалисты центра особо отмечают важность этого события не только для сохранения популяции вида, находящейся под угрозой, но и для научных исследований. В условиях природной среды получить подобные данные невозможно, поэтому наблюдения за развитием малышей позволяют лучше понять особенности их поведения и адаптации.

Лабораторные обследования включают оценку состояния здоровья харзят, что является важной частью работы по сохранению и воспроизводству этого редкого животного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

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