В Долгопрудном отремонтировали 7 муниципальных дорог

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:38

Ремонт дорог в Долгопрудном, несмотря на погодные условия, идет полным ходом. Всего в этом году в нашем городе капитально отремонтируют 14 дорог: 10 муниципальных и 4 региональных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день закончили асфальтирование региональной автомобильной дороги по ул. 1-я Советская. По плану работы там должны быть завершены до 30 июля.

Как сообщил начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации г. о. Долгопрудный Руслан Чаплыгин, в настоящее время отремонтированы семь муниципальных дорог:

проезд к полигону бытовых отходов (проезд Строителей);

проезд от КПП войсковой части № 52116 к ул. Восточная (военный городок № 20);

ул. Северная;

проезд между ул. Октябрьская и Московское шоссе от дома № 22, корп. 4 до почтового отделения;

проезд к зданию бывшего военкомата с ул. Парковая;

ул. Станционная;

ул. Маяковского.

Полный список дорог, которые отремонтируют в 2025 году, по ссылке clck.ru/3GaUnM.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.

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