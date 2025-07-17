Стрелял из рогатки: в Казахстане глава отдела полиции лишился должности

В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по своим сотрудникам

В Казахстане отстранили от работы руководителя полиции, который стрелял металлическими шариками из рогатки в своих сотрудников. Инцидент произошел в городе Шаре в Жарминском районе Абайской области, пишет «Царьград» .

Предварительно установлено, что в феврале 2025 года начальник местной полиции Даурен Альжаппаров стрелял по своим подчиненным из рогатки, используя металлические шарики. При этом он оскорблял сотрудников.

Видео этого инцидента попало в Сеть только в июле. На опубликованных кадрах видно, как Альжаппаров целился в людей и стрелял по ним.

По факту случившегося провели проверку, после чего начальника полиции отстранили от занимаемой должности.