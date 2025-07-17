Администрация Орла проводит аукцион на капремонт Тамбовской улицы

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В портале госзакупок появилась информация о том, что администрация города Орел анонсировала аукцион по капитальному ремонту одной из городских улиц, сообщает АБН24 .

Согласно приложенному техническому заданию, известно, что работы запланированы на улице Тамбовской. Будущий подрядчик должен исполнить работы по подготовке территории, демонтажу старого покрытия, расчистке и корчевке деревьев и кустарников, вывозу и утилизации строительного мусора.

Исполнитель должен будет обеспечить ремонт дорожной одежды, тротуаров, примыканий, парковок и обочин и осуществить восстановление и регулировку смотровых колодцев, установку бортовых камней, благоустройство территории с озеленением, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков. Более того, подрядчик смонтирует и демонтирует опоры освещения, проложит линии электроснабжения и подключит оборудование.

Первоначальная оценка стоимости проекта составляет 33,807 млн рублей. Желающие принять участие в торгах могут подать заявки до 24 июля. Итоговый выбор и результаты аукциона обещают подвести 28 июля.