Администрация Орла проводит аукцион на капремонт Тамбовской улицы
В портале госзакупок появилась информация о том, что администрация города Орел анонсировала аукцион по капитальному ремонту одной из городских улиц, сообщает АБН24.
Согласно приложенному техническому заданию, известно, что работы запланированы на улице Тамбовской. Будущий подрядчик должен исполнить работы по подготовке территории, демонтажу старого покрытия, расчистке и корчевке деревьев и кустарников, вывозу и утилизации строительного мусора.
Исполнитель должен будет обеспечить ремонт дорожной одежды, тротуаров, примыканий, парковок и обочин и осуществить восстановление и регулировку смотровых колодцев, установку бортовых камней, благоустройство территории с озеленением, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков. Более того, подрядчик смонтирует и демонтирует опоры освещения, проложит линии электроснабжения и подключит оборудование.
Первоначальная оценка стоимости проекта составляет 33,807 млн рублей. Желающие принять участие в торгах могут подать заявки до 24 июля. Итоговый выбор и результаты аукциона обещают подвести 28 июля.