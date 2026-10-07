Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину после укуса ядовитой змеи

Пациент Сергиево-Посадской больницы, поступивший в тяжелом состоянии после укуса змеи в лесу, прошел лечение и через неделю был выписан под амбулаторное наблюдение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родственники доставили мужчину в Сергиево-Посадскую больницу через полчаса после укуса змеи. Он почувствовал резкую боль и сильную слабость, по дороге неоднократно терял сознание. Нога сильно отекла, пациента бросало то в жар, то в холод. Его госпитализировали в реанимацию.

«Пострадавшему был назначен комплекс мероприятий: антибиотикотерапия, антигистаминная, инфузионная, противоядная и десенсибилизирующая терапия. Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки. Дополнительно наложили гипс на укушенную ногу, чтобы обеспечить полную неподвижность и замедлить распространение яда», — рассказал Михаил Голованов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 Сергиево-Посадской больницы.

На следующие сутки состояние пациента значительно улучшилось: отек полностью спал, боль удалось снять. Через неделю мужчину выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.

Врачи напоминают о необходимости быть внимательными в лесу. Гадюки могут оставаться активными до конца октября — начала ноября, особенно в периоды потепления. При укусе ядовитой змеи необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.