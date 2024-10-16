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Врачи в Щелкове выхаживали недоношенного младенца с экстремально низким весом

У пациентки на 28 неделе беременности началась отслойка плаценты, поэтому врачи приняли решение провести экстренную операцию. На свет появилась девочка весом 1 150 грамм, сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

Малышку сразу разместили в отделении реанимации интенсивной терапии для новорожденных детей. Дальше этап выхаживания продолжился в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. За состоянием младенца следила междисциплинарная команда. Специалисты применяли самые современные технологии выхаживания.

Заместитель главного врача по неонатальной службе Людмила Малютина отметила, что отделения центра оборудованы самыми современными устройствами, включая новейшие аппараты для искусственной вентиляции легких и мониторинга.

Когда Амина достигла постконцептуального возраста 36 недель и набрала достаточный вес 2 400 грамм, ее выписали из центра. Дальше ребенка будут наблюдать в отделении катамнез Щелковского перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.