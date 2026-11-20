Врачи в Мытищах извлекли монету из пищевода девочки и спасли ее от удушья

Девочка поступила в Мытищинскую городскую больницу с монетой в пищеводе, которая угрожала ей удушьем. Врачи экстренно удалили инородное тело, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочку доставили в приемное отделение с выраженным беспокойством, непрерывным плачем и обильным слюнотечением. Мать предположила, что во время игры ребенок проглотил десятирублевую монету. Рентген подтвердил наличие металлического диска в устье пищевода.

Монета создавала эффект клапана: скопившаяся слюна и отек мягких тканей сдавливали трахею. Из-за угрозы удушья врачи провели экстренную эзофагоскопию — осмотр пищевода специальным прибором.

«Устье пищевода — зона высокого риска, вплотную прилегающая к голосовым складкам и крупным сосудам. Монета диаметром почти два сантиметра перекрыла просвет органа. Нам удалось завести щипцы типа «крокодил» за край монеты, надежно зафиксировать ее и, без смещения и повреждения слизистой, извлечь через ротовую полость», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Мытищинской больницы Сулейман Ахмедов.

После вмешательства девочку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Несколько часов она находилась под постоянным наблюдением врачей. Вечером пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи напомнили, что мелкие предметы могут угрожать жизни и здоровью детей. При подозрении на проглатывание инородного тела необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь извлечь его самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.