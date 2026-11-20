Капитальный ремонт и строительство объектов образования — в числе приоритетных задач, которые Президент поставил перед «Единой Россией», акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба партии.

«По поручению Председателя партии Дмитрия Медведева при рассмотрении проекта федерального бюджета мы обеспечили финансирование данных статей расходов на ближайшие три года. У партии это стояло на контроле», — сообщил он.

По словам секретаря Генсовета, с 2022 года выполнен капремонт почти 7300 школьных зданий, в том числе 152-х — в 2026 году. Более 60% объектов, отремонтированных с федеральным софинансированием, расположены в сельской местности и в малых городах.

При поддержке «Единой России» с 2019 года в эксплуатацию введено более 1700 школ (в том числе в 2026 году — 15), они рассчитаны на 1,1 миллион мест. За этот же период введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов общей мощностью около 250 тысяч мест.

Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», министр просвещения Сергей Кравцов отметил регионы-лидеры президентской программы капремонта и строительства объектов образования. Это Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Челябинская области, Севастополь, а также Подмосковье.

В Московской области строится самое большое количество образовательных учреждений в стране. По словам руководителя комитета по образованию в Мособлдуме Олега Жолобова, в текущем году достроят 20 школ и 26 детсадов, завершится капремонт в 48 школах и 38 детских садах.

«За 5 лет Подмосковье благодаря народной программе сделало большой шаг вперед в развитии образования: построено и капитально отремонтировано свыше 400 школ, возведено 167 детских садов, а в 97 — проведен капитальный ремонт. В ближайшие пять лет планируется построить еще 110 детсадов на 50 тысяч мест. При этом особое внимание уделят обеспечению местами малышей от полутора лет», — подчеркнул Олег Жолобов.

Обновляются и колледжи: за пять лет отремонтировали порядка двадцати организаций профобразования, в этом году приведут в порядок еще девять.

В новую Народную программу «Единой России» в 2026 году жители Подмосковья внесли свыше 920 тысяч инициатив, из которых 8% касаются вопросов образования.