Врачи в Москве внедрили новейший метод лечения аденомы простаты

В урологическом центре ММНКЦ им. С. П. Боткина для лечения аденомы простаты начали использовать новейший малоинвазивный метод, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Аденома простаты — наиболее распространенное заболевание у мужчин, особенно после 60 лет. Для ее лечения столичные медики начали использовать стерильный пар высокой температуры.

Под местной анестезией пар через уретру подают к увеличенной простате, он проходит через ее ткани и уменьшает ее размер. Благодаря этому у пациентов нормализуется мочеиспускание.

Операция длится всего 15 минут, не требует хирургических разрезов и долгой госпитализации.

Медпомощь с применением данного малоинвазивного метода получили уже свыше 100 пациентов.