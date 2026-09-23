Врачи в Лыткарине провели первые операции с новой рентгеновской системой

Врачи Лыткаринской больницы провели первые операции с использованием передвижной рентгеновской системы типа С-дуга. Аппарат позволяет контролировать ход вмешательства в реальном времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи травматологического отделения Лыткаринской больницы начали использовать передвижную рентгеновскую систему типа С-дуга. Аппарат позволяет получать снимки в разных проекциях во время операции. Заведующий отделением Дмитрий Иванов отметил, что сложная форма и структура костей требуют осмотра поврежденного участка с нескольких ракурсов.

Система особенно востребована при лечении множественных и внутрисуставных переломов. Она помогает повысить точность действий хирурга, сократить время операции и снизить лучевую нагрузку на пациента. Оборудование также позволяет проводить малоинвазивные вмешательства через небольшие разрезы или проколы. Это уменьшает травматичность лечения и способствует более быстрому восстановлению.

Систему приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Дмитрий Иванов консультирует пациентов по четвергам с 9:00 в кабинете № 4 поликлиники № 2. Прием проходит в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.