Врачи в Красногорске спасли мужчину, вдохнувшего горошину

В Красногорске врачи спасли мужчину, который во время ужина случайно вдохнул зеленую горошину. Инородное тело частично перекрыло просвет бронха и вызвало осложнения на фоне бронхиальной астмы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила пациента в Красногорскую больницу после того, как у него усилились одышка и кашель. Во время позднего ужина мужчина случайно вдохнул горошину, однако сначала не придал этому значения. Со временем симптомы стали нарастать, что особенно опасно при сопутствующей бронхиальной астме.

При бронхоскопии врачи обнаружили инородное тело, частично перекрывшее просвет промежуточного бронха.

«Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов и выполнили санацию дыхательных путей», — сказала заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.

После вмешательства состояние пациента быстро стабилизировалось, осложнений не возникло. Через несколько дней мужчину выписали домой. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.