Врачи в Клину помогли стать мамой женщине с 10-сантиметровой миомой

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке осложненной беременности. Еще в начале беременности у пациентки была выявлена миома матки, имевшая незначительные размеры. Врачи приняли решение продолжать наблюдение за патологией и не удалять ее, так как это могло навредить плоду. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При такой патологии женщина не могла родить ребенка естественным путем. Поэтому на сроке беременности 39 недель мы провели операцию кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 3 490 г и ростом 53 см. Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Наши опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 см, не затронув сосуды. Гистология показала, что оно доброкачественное. Нам удалось сохранить пациентке орган и в будущем при желании она вновь сможет стать мамой», — рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.

Сейчас мама и малыш уже выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.